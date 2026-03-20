Rsa Mazza di Pizzighettone, successo per la raccolta fondi: ottenuti 22.856 euro

La campagna di raccolta fondi Un letto elettrico per donare autonomia promossa dalla Fondazione Vismara – De Petri per l’acquisto di 10 letti motorizzati destinati alla Rsa Luigi Mazza di Pizzighettone ha raggiunto e superato gli obiettivi prefissati raccogliendo 22.856 euro. Un traguardo importante per completare la dotazione di una strumentazione sanitaria fondamentale per la qualità della vita degli ospiti e per il lavoro degli operatori.

La Fondazione è grata alle aziende, alle famiglie e ai singoli cittadini di Cremona, Pizzighettone e comuni limitrofi, che hanno scelto di sostenere l’iniziativa. Decisivo il ruolo di Italsinergie che ha permesso di superare la quota prefissata, sovvenzionando l’acquisto degli ultimi 4 letti motorizzati.

“Al successo del crowdfunding hanno contribuito anche i tanti privati cittadini, anonimi o conosciuti, così come le altre imprese del territorio Azzini gli Ottici, Cascina Valentino Agriturismo, Farmacia Bonfanti, Ferramenta Destri, Food Factory, Latteria Pizzighettonese Soc. Agricola Coop., Texbo” fanno sapere dalla fondazione.

“Una menzione speciale agli editori e ai giornalisti locali, che hanno portato l’iniziativa nelle case e negli uffici dei donatori”.

La Fondazione si fa portavoce “di un più grande riconoscimento, quello degli ospiti e del personale socio-sanitario: il fabbisogno di letti a movimentazione elettrica è ormai colmato. Sistemi fondamentali per le persone allettate o con problemi motori, che ora possono compiere, in autonomia e sicurezza, gesti quotidiani come sollevarsi, sedersi o cambiare posizione. I benefici riguardano anche il personale sanitario, che può svolgere le attività assistenziali in modo più ergonomico e sicuro, riducendo lo sforzo fisico e migliorando la qualità dell’assistenza.

Un passo alla volta verso un’assistenza alla persona anziana e diversamente abile, moderna e innovativa che, da sempre, mette il benessere dei singoli al centro di ogni attività”.

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