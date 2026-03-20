Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle 13.30 a Cremona, nei pressi dell’incrocio semaforico di Porta Romana, dove un uomo di 50 anni è stato travolto da un veicolo in transito.

Le condizioni del ferito sono apparse subito disperate, tanto che il personale sanitario del 118 ha dovuto avviare immediatamente le manovre di rianimazione sul posto. Una volta stabilizzato, lo hanno quindi portato al pronto soccorso in codice rosso.

Dei rilievi si stanno occupando i Carabinieri di Cremona, mentre la Polizia Locale, intervenuta con due pattuglie ha dovuto occuparsi a gestire il traffico, che risulta rallentato in tutta l’area circostante.

Secondo quanto raccontano i testimoni che hanno assistito allo scontro, sembra che il 50enne stesse attraversando la strada all’altezza di via Gaspare Pedone, quando è stato investito dall’auto in transito, proveniente da San Michele. Il conducente, un anziano signore, proveniente da San Michele, stava portando i nipoti a casa, quando si è verificato l’urto.

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