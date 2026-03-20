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Ue, Padoan “Rinforzare sicurezza con industria difesa ed esercito europeo”

NAPOLI (ITALPRESS) – “L’Europa deve fare due cose che sono nelle sue corde: prima cosa, deve rassicurare la difesa e la sicurezza e su questo c’è molto lavoro da fare. Ci vuole un’industria europea della difesa, ci vuole un esercito europeo che abbia i valori europei e permetta di guidare una politica estera europea. E poi bisogna ricostruire, ripensare alla crescita delle regioni colpite dalla guerra in una prospettiva di integrazione che era la strada che piano piano si stava percorrendo”. Lo dice il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, parlando con l’Italpress a margine della terza e ultima giornata del Feuromed 2026, Festival Euromediterraneo dell’economia, ospitato dal Centro Congressi dell’Università Federico II di Napoli. Secondo Padoan “l’Europa può fare molto perché può offrirsi ai vicini del Mediterraneo come un grande mercato in espansione e quindi come una fonte di crescita sia per loro che per l’Europa stessa”. “Il ruolo delle banche è sempre stato quello di mettere a disposizione delle imprese e di chi investe le risorse che in Europa sono abbondanti e devono essere indirizzate meglio”, conclude.

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