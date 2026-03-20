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Una nuova frontiera nella cura dell’emofilia A e B

MILANO (ITALPRESS) – In Italia, secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sulle Coagulopatie Congenite, si stimano circa 5.000 persone affette da emofilia. Le forme più diffuse sono l’emofilia A, che interessa più di 4.000 pazienti, e l’emofilia B, con circa 900 casi. Con la pubblicazione della determina AIFA in Gazzetta Ufficiale, marstacimab, sviluppato da Pfizer, è disponibile in Italia in regime di rimborsabilità. Il farmaco, somministrabile per via sottocutanea, una volta alla settimana, mediante penna preriempita, a dosaggio fisso, è indicato per la profilassi di routine degli episodi di sanguinamento in pazienti con emofilia A e B severa
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