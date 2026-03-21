La carica di Alberto Grassi: “Grande partita, continuiamo su questa strada”

Il centrocampista grigiorosso Alberto Grassi è intervenuto ai microfoni di CR1 al termine di Parma-Cremonese, sfida valida per la 30ª giornata di Serie A Enilive. Ecco le sue dichiarazioni.

Come vi siete trovati con il nuovo sistema di gioco?

“Bene, il mister è partito da qualche concetto semplice e siamo stati bravi a metterli in pratica. Oggi hanno fatto una grandissima partita”.

Ora arriva la sosta…

“Sarà sicuramente importante, anche per recuperare dei ragazzi che sono fuori e ci possono dare una grande mano”.

I tre punti contano anche per la classifica…

“Certo, ma anche per il morale. Mancano otto partite e ci sono diversi punti a disposizione, continuiamo a lavorare sulla nostra strada”.

Cosa c’è dietro ad una vittoria ritrovata dopo tanto tempo e una prestazione di questo tipo?

“Penso che in alcune partite avremmo meritato di più, la vittoria mancava da tempo e speriamo ci dia grande fiducia per il resto del campionato”.

Ti trovi bene nel centrocampo a due?

“È indifferente, l’importante è che la squadra vinca”.

Che immagine porti a casa dalla partita di oggi?

“L’entusiasmo che mancava da tempo e il sorriso al rientro negli spogliatoi”.

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