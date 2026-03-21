La carica di Alberto Grassi: “Grande partita, continuiamo su questa strada”
Il centrocampista commenta il successo contro il Parma: buon adattamento al nuovo modulo, fiducia ritrovata ed entusiasmo nello spogliatoio
Il centrocampista grigiorosso Alberto Grassi è intervenuto ai microfoni di CR1 al termine di Parma-Cremonese, sfida valida per la 30ª giornata di Serie A Enilive. Ecco le sue dichiarazioni.
Come vi siete trovati con il nuovo sistema di gioco?
“Bene, il mister è partito da qualche concetto semplice e siamo stati bravi a metterli in pratica. Oggi hanno fatto una grandissima partita”.
Ora arriva la sosta…
“Sarà sicuramente importante, anche per recuperare dei ragazzi che sono fuori e ci possono dare una grande mano”.
I tre punti contano anche per la classifica…
“Certo, ma anche per il morale. Mancano otto partite e ci sono diversi punti a disposizione, continuiamo a lavorare sulla nostra strada”.
Cosa c’è dietro ad una vittoria ritrovata dopo tanto tempo e una prestazione di questo tipo?
“Penso che in alcune partite avremmo meritato di più, la vittoria mancava da tempo e speriamo ci dia grande fiducia per il resto del campionato”.
Ti trovi bene nel centrocampo a due?
“È indifferente, l’importante è che la squadra vinca”.
Che immagine porti a casa dalla partita di oggi?
“L’entusiasmo che mancava da tempo e il sorriso al rientro negli spogliatoi”.