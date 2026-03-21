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Cremonese

Le pagelle di Parma-Cremonese: i voti dei grigiorossi

di Simone Guarnaccia

La Cremonese espugna il Tardini: brillano Maleh e Vandeputte, solidità difensiva con Luperto e Bianchetti. Ottimo impatto anche da parte di chi è subentrato nella ripresa

Federico Bonazzoli
Fill-1

AUDERO 6 – Non deve compiere particolari interventi.

TERRACCIANO 6,5 – Difende e spinge con intelligenza da terzino destro.

BIANCHETTI 6,5 – Difende bene su Pellegrino e forma un’ottima coppia difensiva con Luperto.

LUPERTO 7 – Il migliore del pacchetto difensivo. Difende con ordine e si fa apprezzare anche in fase di impostazione.

PEZZELLA 6,5 – Dalla sua parte il Parma non sfonda.

GRASSI 6,5 – Recupera palloni e li smista con qualità.

MALEH 7,5 – Sblocca il match con un gol pazzesco, poi corre su ogni avversario per difendere il vantaggio.

ZERBIN 5,5 – Sbaglia troppo negli ultimi 30 metri, non incide. Giampaolo lo sostituisce dopo un tempo.

BONAZZOLI 6,5 – Fondamentale il suo lavoro da collante tra centrocampo e attacco.

VANDEPUTTE 7,5 – Primo gol in Serie A, prova di sostanza e qualità.

SANABRIA 6 – Lotta con Troilo, fatica però a rendersi pericoloso.

BARBIERI 6 – Da esterno alto porta quantità e garantisce copertura.

VARDY 7 – Il suo assist per Vandeputte è semplicemente straordinario. Nel finale si sacrifica anche in fase difensiva.

PAYERO 6,5 – Da trequartista “rompe” il gioco avversario. Da un suo passaggio nasce il raddoppio di Vandeputte.

THORSBY 6 – Utile anche nel gioco aereo sul forcing finale del Parma.

FOLINO sv

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