Le pagelle di Parma-Cremonese: i voti dei grigiorossi
La Cremonese espugna il Tardini: brillano Maleh e Vandeputte, solidità difensiva con Luperto e Bianchetti. Ottimo impatto anche da parte di chi è subentrato nella ripresa
AUDERO 6 – Non deve compiere particolari interventi.
TERRACCIANO 6,5 – Difende e spinge con intelligenza da terzino destro.
BIANCHETTI 6,5 – Difende bene su Pellegrino e forma un’ottima coppia difensiva con Luperto.
LUPERTO 7 – Il migliore del pacchetto difensivo. Difende con ordine e si fa apprezzare anche in fase di impostazione.
PEZZELLA 6,5 – Dalla sua parte il Parma non sfonda.
GRASSI 6,5 – Recupera palloni e li smista con qualità.
MALEH 7,5 – Sblocca il match con un gol pazzesco, poi corre su ogni avversario per difendere il vantaggio.
ZERBIN 5,5 – Sbaglia troppo negli ultimi 30 metri, non incide. Giampaolo lo sostituisce dopo un tempo.
BONAZZOLI 6,5 – Fondamentale il suo lavoro da collante tra centrocampo e attacco.
VANDEPUTTE 7,5 – Primo gol in Serie A, prova di sostanza e qualità.
SANABRIA 6 – Lotta con Troilo, fatica però a rendersi pericoloso.
BARBIERI 6 – Da esterno alto porta quantità e garantisce copertura.
VARDY 7 – Il suo assist per Vandeputte è semplicemente straordinario. Nel finale si sacrifica anche in fase difensiva.
PAYERO 6,5 – Da trequartista “rompe” il gioco avversario. Da un suo passaggio nasce il raddoppio di Vandeputte.
THORSBY 6 – Utile anche nel gioco aereo sul forcing finale del Parma.
FOLINO sv