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Maxi operazione antidroga a Roma, 12 arresti nel quartiere Quarticciolo

ROMA (ITALPRESS) – Maxi operazione antidroga nella Capitale. I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, con il supporto tecnico dell’Aliquota Droni del Nucleo Investigativo e delle Squadre Artificieri del Comando Provinciale di Roma, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Quarticciolo. L’operazione, finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato all’arresto di 12 persone e al sequestro di oltre 1,2 kg di droga. Utilizzati anche i droni.

fsc/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

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