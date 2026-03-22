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A Roma crolla una palazzina a causa di una esplosione, 2 feriti

ROMA (ITALPRESS) – Una palazzina è crollata a causa di una esplosione in via Tavagnasco, nella zona di Piana del Sole, a Roma. Ci sono due feriti. Tra le ipotesi è che a causare l’esplosione sia stata una fuga di gas. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche vigili del fuoco e polizia. Due le persone, moglie e marito di 84 e 86 anni, che sono state trasportate presso ospedale S.Eugenio per le cure mediche.

tvi/mca2
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

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