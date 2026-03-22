Referendum, alle 19 a Cremona l'affluenza pari al 46.60%

Chiudono alle 23 di oggi (domenica) per riaprire domani (lunedì) dalle 7 alle 15 i seggi per votare per referendum sulla riforma della giustizia del governo Meloni.

Alle 19 a Cremona città l’affluenza, secondo il sito ufficiale del Ministero, è stata pari al 46.60%. Un dato molto più alto alla media nazionale che è del 38%. il dato è arrivato dopo l’esame di tutte le 76 sezioni. Tra i numeri che balzano all’occhio, quello della sezione 3 in cui ha votato il 55.07% degli aventi diritto. In provincia l’affluenza pari al 45.74%

In Italia sono stati quattro i referendum costituzionali prima di quello convocato dal governo Meloni sulla riforma della giustizia. In nessuno dei quattro casi il testo aveva ottenuto in Parlamento il via libera delle due Camere, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione. E sono quelli della riforma del Titolo V dell’ottobre 2001, poi ancora il Titolo V ma nel 2006, il referendum costituzionale di Renzi del 4 dicembre 2016 e quello nel 2020, in piena pandemia Covid, quando gli italiani furono chiamati a confermare il taglio dei parlamentari promosso dai Cinque Stelle.

Le urne per il referendum costituzionale 2026 si apriranno ancora lunedì mattina alle 7. Dalle 15 lo scrutinio.

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