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Arrestato esponente anarchico a Catania, deve scontare 4 anni

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un esponente anarchico, in esecuzione di un ordine di carcerazione legato a una condanna definitiva: dovrà scontare 4 anni e 5 mesi di reclusione e pagare una multa di 17.000 euro. Dopo il provvedimento, la Digos ha avviato indagini per rintracciarlo, poiché si spostava frequentemente tra diverse città italiane ed estere. Individuato mentre rientrava a Catania, è stato fermato nel centro storico e portato in carcere. L’uomo è considerato un esponente di rilievo dell’anarchismo insurrezionalista, con numerosi precedenti per reati, tra cui uso di esplosivi, violenze durante manifestazioni e azioni in Italia e all’estero.

mgg/mca3/mrv (fonte video: Polizia di Stato)

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