Ultime News

23 Mar 2026 L'amicizia via Facebook si trasforma in estorsione: in carcere una 60enne
23 Mar 2026 Gatti, è emergenza abbandoni. Lav: "Senza una struttura non ce la facciamo più"
23 Mar 2026 Cremona, febbre da carburante: molte pompe a secco di benzina verde
23 Mar 2026 Il pianoforte tra presente e passato: Andrea Lucchesini all'Auditorium Arvedi
23 Mar 2026 Lavori ponte sul Po, Novità a Cremona sollecita Comune: "Serve pedaggio gratuito"
Cronaca

Discarica a cielo aperto sul marciapiede in via dei Cipressi: residenti esasperati

di Laura Bosio

Un crescente accumulo di rifiuti di ogni tipo a ridosso di un cestino della spazzatura sta creando non pochi fastidi ai residenti, che chiedono al Comune di intervenire

I rifiuti abbandonati
Fill-1

Un normale cestino della spazzatura si è trasformato, per l’ennesima volta, in un simbolo di inciviltà: stavolta la discarica a cielo aperto si è formata sul marciapiede di via dei Cipressi, all’altezza dell’incrocio con via Litta. A segnalare la situazione, alcuni residenti ormai esasperati, in quanto episodi di questo tipo si verificano di frequente.

Il cumulo di rifiuti è eterogeneo: non si tratta solo di sacchetti domestici abbandonati impropriamente, ma di un ammasso di scarti di ogni genere. Sul marciapiede si possono scorgere materiali plastici, resti di mobili, strutture in metallo, stoffe, pezzi di legno, contenitori vuoti e via di seguito. Il tutto accatastato selvaggiamente a ridosso del piccolo contenitore in cemento, ormai letteralmente sommerso.

“Nonostante le numerose segnalazioni, non abbiamo ottenuto che il materiale venisse rimosso, e la situazione è diventata insostenibile” commenta un residente. Il “muro” di sporcizia, infatti, continua a crescere. E i cittadini chiedono al Comune un intervento urgente di bonifica.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...