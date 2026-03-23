Discarica a cielo aperto sul marciapiede in via dei Cipressi: residenti esasperati

Un normale cestino della spazzatura si è trasformato, per l’ennesima volta, in un simbolo di inciviltà: stavolta la discarica a cielo aperto si è formata sul marciapiede di via dei Cipressi, all’altezza dell’incrocio con via Litta. A segnalare la situazione, alcuni residenti ormai esasperati, in quanto episodi di questo tipo si verificano di frequente.

Il cumulo di rifiuti è eterogeneo: non si tratta solo di sacchetti domestici abbandonati impropriamente, ma di un ammasso di scarti di ogni genere. Sul marciapiede si possono scorgere materiali plastici, resti di mobili, strutture in metallo, stoffe, pezzi di legno, contenitori vuoti e via di seguito. Il tutto accatastato selvaggiamente a ridosso del piccolo contenitore in cemento, ormai letteralmente sommerso.

“Nonostante le numerose segnalazioni, non abbiamo ottenuto che il materiale venisse rimosso, e la situazione è diventata insostenibile” commenta un residente. Il “muro” di sporcizia, infatti, continua a crescere. E i cittadini chiedono al Comune un intervento urgente di bonifica.

© Riproduzione riservata