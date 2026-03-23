Fai Cremona, 3592 visite in due giorni per le Giornate di Primavera

Grande successo per le Giornate di Primavera del Fai di Cremona. 3592 le visite nei due giorni di apertura dei beni in città. Un’iniziativa sempre molto amata e seguita che avvicina la cultura e i luoghi storici della nostra città, della provincia e dell’Italia intera.

Durante il weekend del 21 e 22 marzo, anche Cremona ha aderito con diverse aperture straordinarie. Tra i luoghi visitabili Palazzo Magio Grasselli, elegante edificio storico nel centro cittadino, aperto con visite guidate per tutta la durata dell’evento, la Chiesa di Sant’Ambrogio, esempio significativo di architettura religiosa del Novecento e Palazzo Lodi Mora Zaccaria, accessibile in via eccezionale solo nella giornata di sabato

Questi siti, spesso poco conosciuti o difficilmente visitabili durante l’anno, hanno permesso ai partecipanti di entrare in contatto diretto con la storia e l’identità della città.

Grazie all’impegno dei volontari e alla curiosità dei visitatori, luoghi ricchi di storia sono tornati a vivere, almeno per un fine settimana, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza culturale.

Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a dimostrare quanto sia importante conoscere e proteggere le bellezze che ci circondano.

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