Il commercio scende in strada in corso Garibaldi per il mercatino del 28-29 marzo

Sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle ore 9:00 alle 20:00, Corso Garibaldi ospiterà un mercatino dedicato all’artigianato artistico, ai prodotti tipici e alle curiosità.

L’evento, organizzato da Maria Lombardi Eventi con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, si distingue per la partecipazione di alcuni negozi di Corso Garibaldi che usciranno infatti in strada con la propria merce, integrando

l’esposizione degli operatori con le proprie proposte di qualità. Una sinergia preziosa: le vetrine e i banchi creativi si fondono in un unico, vivace percorso.

I visitatori potranno passeggiare tra eccellenze del “fatto a mano” (gioielli, accessori, home decor), specialità enogastronomiche regionali e curiosità.

Questa edizione vede quindi una collaborazione stretta con il tessuto commerciale della via valorizzando così Corso Garibaldi e sarà replicato anche nel secondo appuntamento già in calendario per sabato 3 e domenica 4 maggio.

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