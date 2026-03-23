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Intimidazione contro Sicily By Car a Palermo, Dragotto “Non temo nulla”

PALERMO (ITALPRESS) – “Io non temo nulla, assolutamente nulla. Non c’è mai stata, ve lo dico in siciliano, una ‘tuppuliata’, un qualcosa che abbia potuto indicare chissà che cosa. In ogni caso, se ci fosse stato qualcosa, sarei stato già subito in Procura”. Così, in conferenza stampa, negando ogni richiesta di pizzo, il fondatore e patron della Sicily By Car, Tommaso Dragotto, in merito all’intimidazione contro l’azienda di autonoleggio, a Palermo. Alcuni uomini incappucciati, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sulla vicenda, hanno esploso dei colpi d’arma da fuoco contro le auto nel deposito-rimessa di via San Lorenzo. “Per vincermi bisogna solo uccidermi. Ma io ho sempre detto che nessuno mi può sconfiggere”, aggiunge Dragotto, che poi ironicamente, tra gli applausi, dice: “Solo Dio può fare quello che vuole, però io prego e gli dico almeno di metterci d’accordo sul chilometraggio”.
vbo/mca3
(fonte video: ufficio stampa Sicily By Car)

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