Video Pillole
Raffaello al Metropolitan di New York, Hollein “Mostra è occasione unica”
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Al Metropolitan Museum of Art di New York è stata presentata alla stampa “Raphael: Sublime Poetry”, una delle mostre più attese dell’anno, che porta negli Stati Uniti i capolavori di Raffaello. Il direttore del museo, Max Hollein, sottolinea ai microfoni dell’agenzia Italpress l’importanza di un’esposizione di questo livello negli Stati Uniti.
xo9/lcr/gtr
xo9/lcr/gtr
(Video di Stefano Vaccara)
© Riproduzione riservata