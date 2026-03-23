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Raffaello al Metropolitan di New York, Hollein “Mostra è occasione unica”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Al Metropolitan Museum of Art di New York è stata presentata alla stampa “Raphael: Sublime Poetry”, una delle mostre più attese dell’anno, che porta negli Stati Uniti i capolavori di Raffaello. Il direttore del museo, Max Hollein, sottolinea ai microfoni dell’agenzia Italpress l’importanza di un’esposizione di questo livello negli Stati Uniti.

xo9/lcr/gtr
(Video di Stefano Vaccara)

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