Referendum, Schlein “Bloccata riforma sbagliata, ora costruire l’alternativa”

ROMA (ITALPRESS) – “La giornata di oggi è una straordinaria giornata per la democrazia perché c’è stata una grande partecipazione al voto”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, commentando la vittoria del “No” al referendum sulla riforma della giustizia. “Voglio ringraziare tutti coloro che sono andati a votare, anche a prescindere da come hanno votato, è sempre bene quando c’è un’affluenza così alta – ha proseguito Schlein – E poi c’è stata una maggioranza che ha deciso di bloccare una riforma sbagliata che non migliora la giustizia per i cittadini e che ha deciso di difendere la Costituzione. È chiaro che noi sentiamo una responsabilità dopo questo voto perché è andata a votare più gente di quanto è andata a votare alle ultime elezioni europee e quindi noi abbiamo la responsabilità di costruire un’alternativa e organizzare questa speranza cercando di essere all’altezza dei desideri e dei bisogni concreti di quelle persone che oggi hanno rinnovato una dichiarazione d’amore nei confronti della Costituzione”.

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