Tratto in salvo 48enne che minacciava il suicidio nel Napoletano: le immagini





CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Sospeso nel burrone, a centinaia di metri dalla strada. Un 48enne è stato salvato dai Carabinieri. E’ accaduto a Pozzano, frazione di Castellammare di Stabia. La strada è semideserta, alcune persone sentono la voce di un uomo ma non riescono a capire da dove provenga. Sulle loro teste uno strapiombo roccioso. Compongono il 112. Sul posto giungono i militari, che vedono un uomo in bilico su uno spuntone di roccia. È lontano, in alto, a centinaia di metri. Si tratta di un 48enne di Vico Equense, scomparso da circa tre giorni. Minaccia di lanciarsi nel vuoto. I carabinieri si avvicinano con enorme difficoltà, tra sassi che si staccano dalla parete, rotolando a valle. Il percorso è complicatissimo, da vertigini. Intanto gli parlano, provano a farlo ragionare. Dopo un primo approccio fatto di rassicurazioni, i militari lo raggiungono e lo bloccano in quello che sembra un abbraccio. Un movimento sbagliato e sarebbero finiti nel crepaccio, in un volo di centinaia di metri. L’uomo continua a ripetere che “non c’è piu tempo”, che “nulla si può risolvere”. La situazione rimane in stallo per oltre 30 minuti, tre vite strette attorno a quella del 48enne, a un passo dal baratro. Poi, l’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo viene imbragato e portato in salvo. Affidato al 118, è portato all’ospedale Maresca di Torre del Greco. vbo/mca3 (fonte video: Carabinieri)

© Riproduzione riservata