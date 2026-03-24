Accordo di libero scambio tra UE e Australia





ROMA (ITALPRESS) – L’Unione Europea e l’Australia hanno siglato un accordo di libero scambio che promette di rivoluzionare i rapporti commerciali tra i due blocchi. La firma è avvenuta a Canberra, durante la missione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, accolta dal primo ministro australiano Anthony Albanese. In un contesto di crescente incertezza geopolitica, questi accordi mirano a rafforzare la cooperazione strategica, promuovere la stabilità internazionale e sostenere un sistema globale basato su regole condivise. Con questo accordo, l’Unione Europea punta a far crescere le esportazioni verso il mercato australiano del 33% nei prossimi dieci anni, raggiungendo un valore di circa 17,7 miliardi di euro l’anno. Per le imprese europee il vantaggio è immediato, poiché verrà eliminato oltre il 99% dei dazi sui beni esportati, con un risparmio stimato in un miliardo di euro l’anno in tasse doganali. L’intesa include anche impegni importanti in materia di sostenibilità, diritti dei lavoratori e tutela ambientale, oltre a garantire catene di approvvigionamento più sicure per materie prime critiche.

gsl

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