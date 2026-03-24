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Cronaca

Amicizia e attività esperienziali: i bambini esplorano la natura della primavera

di Federica Bandirali

Otto appuntamenti all' Azienda Agricola Maghenzani del Boschetto, tra animali, verdura e colori naturali

Bambini "esploratori" all'Azienda Agricola Maghenzani
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Insegnare il rispetto per la natura e far passare ai più piccoli dei momenti in mezzo al verde e agli animali. Al via alla Fattoria Maghenzani del Boschetto (presso l’ Azienda Agricola Maghenzani Via Malcantone 16-D  al Boschetto) i laboratori esperienziali a contatto con natura ed animali, chiamati “Agriatelier in Natura”.

Otto appuntamenti dall’8 aprile che spaziano dallo yoga nel verde alla musica alla raccolta degli ortaggi. Un’ora e mezza il lunedì e/o il mercoledì per permettere ai più piccoli (4-8 anni) di sperimentare nuove emozioni e nuovi momenti in compagnia.

Un calendario ricco di eventi che ancora una volta sottolinea l’importanza dei momenti outdoor per l’apprendimento sì ma anche per il divertimento. L’iscrizione è obbligatoria.

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