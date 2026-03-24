Caroli “Aziende farmaceutiche Usa in Italia un volano di crescita e occupazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro studio evidenzia la centralità dell’aggregato delle imprese americane in Italia, in particolare negli investimenti in ricerca. Nel solo 2024 circa la metà del complesso di studi clinici sono stati realizzati nel nostro paese. Oltre a questo ci sono quasi mille accordi strategici con centri di ricerca, università, dipartimenti, strutture sanitarie nel paese. Questi dati danno il senso di una presenza molto importante e storica del sistema farmaceutico” che “è una delle industrie trainanti del paese anche in termini di export”. Così Matteo Caroli, Associate Dean for Sustainability and Impact di Luiss Business School, a margine dell’evento “Il contributo delle aziende farmaceutiche americane in Italia”, promosso da Luiss Business School e dal Comitato Strategico Life Sciences dell’American Chamber of Commerce in Italy.

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