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Crolla “Relazione vincente tra Italia e Stati Uniti nel settore farmaceutico”

ROMA (ITALPRESS) – “Insieme alla Luiss Business School abbiamo voluto raccontare al mondo delle istituzioni quelle che sono non soltanto le sfide future e le necessità del settore dell’innovazione nella farmaceutica, ma soprattutto fotografare la relazione vincente tra Italia e Stati Uniti, che collaborano tantissimo nel promuovere politiche di innovazione nell’ambito farmaceutico. Le multinazionali americane in questo Paese hanno un ruolo da protagonista, ma questo non vuol dire che occupano tutto lo spazio: creano una catena del valore verso fornitori italiani e competenze italiane che poi fotografa una realtà importante, che è quella di un’eccellenza”. Così Simone Crolla, consigliere delegato di American Chamber of Commerce in Italy, a margine dell’evento “Il contributo delle aziende farmaceutiche americane in Italia”, promosso da Luiss Business School e dal Comitato Strategico Life Sciences dell’Amcham Italy.

xi2/sat/gtr

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