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Fosse Ardeatine, Gualtieri “Una delle tragedie che ha segnato l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Una delle vicende che ha segnato l’Italia. La Resistenza ha aiutato a uscire più forte di prima dalla tragedia. Bisogna sempre ricordare il numero delle vittime e le responsabilità gravissime del fascismo e del nazismo, e anche l’eroismo di chi ha avuto il coraggio di opporsi e guidarci verso la libertà”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nella ricorrenza dell’82esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. xr3/vbo/mca2

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