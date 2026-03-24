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Il monito della Sidelf sulla comunicazione sanitaria sui social network

ROMA (ITALPRESS) – “Dal Covid in poi è cambiato il mondo, è cambiato anche l’approccio della comunicazione e quindi sono insorti altri interessi legali alla nostra professione. Mi riferisco, per esempio, alla telemedicina, alla teledermatologia e ultimamente ancora di più si è arricchita di ulteriori interessi, come per esempio quelli offerti dall’intelligenza artificiale e dalla comunicazione sui social che talvolta può essere forviante”. Lo afferma Valerio Cirfera, presidente della Società italiana Dermatologia Legale e Forense (Sidelf).

sat/gsl

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