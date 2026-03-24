Nascondeva armi e droga in casa, arrestata una 24enne a Roma





ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione Roma Parioli, coordinati dalla Procura, hanno arrestato per ricettazione, detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una donna romana di 24 anni. L’operazione è scattata nel quartiere Settecamini. I militari, a seguito di un’articolata attività d’indagine delegata dalla Procura capitolina, nata dalla denuncia di un furto in appartamento e dal successivo monitoraggio di alcuni oggetti messi in vendita online, sono riusciti a individuare l’abitazione della sospettata in via Piero Corti. All’interno dell’appartamento sono stati sequestrati una pistola Beretta calibro 9×21 con matricola abrasa, completa di caricatore e proiettili; quasi 5 chili di hashish; oltre 20 mila euro in contanti e diverse banconote estere. Tra cui anche borse, orologi, gioielli, calzature di pregio, tre monopattini elettrici e numerosi dispositivi elettronici (tablet e smartphone), parte dei quali già identificati come provento di furti in abitazione e rapine. Rinvenuti anche documenti intestati a soggetti stranieri e documentazione contabile relativa a un’attività di autonoleggio, tutto posto sotto sequestro. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. vbo/mca2

(Fonte video: Carabinieri)

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