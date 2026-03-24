Referendum, ondata di click: analisi, commenti e interesse diffuso per tutti i focus

Il referendum sulla riforma della giustizia ha destato grande interesse, portando alle urne il 63,52% dei cremonesi aventi diritto e veicolando una valanga di click per gli aggiornamenti live nella nostra sezione dedicata.

Con i dati connessi direttamente al Ministero dell’Interno, CremonaOggi ha proposto la diretta dello scrutinio partendo dal dato nazionale e andando poi ad offrire un focus per ogni comune della provincia.

A risultati acquisiti si sono poi aggiunte le analisi e i commenti, proseguiti in un day after che continua a catturare l’attenzione dei lettori.

Anche la copertura garantita nei mesi precedenti il voto, sino al silenzio pre elettorale, ha dimostrato il crescente interesse del pubblico del nostro network sul tema referendario.

Dal web ai social, la mole di articoli dedicati alla proposta di riforma della giustizia ha portato in dote anche un fiume di commenti, segnale evidente di un dibattito che non si placa anche a urne chiuse.

Parte integrante del nostro gruppo editoriale, la tv: su CR1, canale 19 del digitale terrestre, live streaming e on demand su www.cr1.it, telegiornali e trasmissioni dedicate (Punto e a Capo e La Piazza) hanno arricchito l’approfondimento e allargato il panorama del confronto. E i riscontri hanno premiato il lavoro di tutta la redazione.

Tutto questo per dirvi, molto semplicemente: GRAZIE.

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