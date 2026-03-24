Referendum sulla giustizia, l'economista cremonese Carlo Cottarelli: "Ho votato sì"

A poco più di ventiquattro ore dall’esito del referendum sulla giustizia – che ha sancito la vittoria del “No” a livello nazionale – a dire la sua è anche l’economista e docente universitario cremonese Carlo Cottarelli.

Intervistato all’università di Calabria a margine di una una lectio magistralis dal titolo “L’economia italiana nell’ultimo quarto di secolo e le prospettive future”, il professore ha commentato le votazioni di domenica e lunedì, esprimendo il suo appoggio al testo.

“Io al referendum ho votato sì – ha spiegato Cottarelli – anche se pensavo che ci fossero riforme più importanti. Però adesso bisogna andare avanti“.

Nel frattempo, come prevedibile, è partito un terremoto – si vedrà in queste ore se di piccola o grande portata – tra le fila del Governo Meloni: il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha consegnato le sue “irremovibili dimissioni“; come lui anche Giusi Bertolozzi, deputata e capo di gabinetto dello stesso dicastero.

In bilico ci sarebbe anche il nome di Daniela Santanchè, Ministro del Turismo eletta proprio nella circoscrizione di Cremona: al momento, si ha notizia del pressing politico per il passo indietro ma nessuna decisione sarebbe stata ancora presa.

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