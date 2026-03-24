RiSorridimi, la bipersonale di Arcangeli e Bonfiglio allestita alla Galleria d'Arte Mangano

È la prima bipersonale allestita nella Galleria d’Arte Mangano di Cremona: è la mostra RiSorridimi curata da Gianluca Mangano, che fino al 9 maggio espone negli spazi di via Grado le opere di Maurizio Arcangeli e Clara Bonfiglio, coppia nella vita e protagonisti nella professione di quella stagione artistica italiana capace di rinnovare i linguaggi visivi negli anni Ottanta attraverso una sintesi originale tra memoria, concetto e immagine.

Sebbene appartengano a movimenti distinti, i due “enigmatici scorpioni” classe 1959 condividono la propensione verso la contemporaneità, riletta attraverso modalità distinte: “Bonfiglio organizza l’insieme con l’ampiezza di un grandangolo, mentre Arcangeli si concentra sul dettaglio con la precisione di un microscopio. È da questa oscillazione che nasce il loro equilibrio, umano e artistico” spiega il curatore.

Il percorso espositivo propone creazioni storiche e altre recenti, spaziando dai lavori concettuali di Arcangeli quali le punteggiature ai pezzi iconici di Bonfiglio tra cui l’opera d’esordio Ti sorrido realizzata nel 1984. RiSorridimi esprime poi la comune ricerca di un equilibrio. La mostra è visitabile da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30, poi le mattine e nei weekend previo appuntamento.

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