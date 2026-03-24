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Silvia Salis “Primarie nel centrosinistra sbagliate, non cambio idea”

GENOVA (ITALPRESS) – “Non ho cambiato idea, le primarie sono sbagliate perché ti obbligano a mettere in contrapposizione due o più soggetti politici che in realtà sono nella stessa alleanza”. Lo ha detto Silvia Salis, sindaca di Genova, a margine di una conferenza stampa. “C’è un periodo di tempo nel quale tu dovresti fare, in pratica, campagna elettorale contro le persone che poi dovrebbero sostenere il tuo governo – ha aggiunto Salis -. Una cosa che trovo tecnicamente sbagliata, è un messaggio di divisione che non sostengo. L’ho sempre detto, il fatto che ci avviciniamo alle elezioni non cambierà la mia posizione. Bisognerebbe fare una discussione interna e trovare un leader in grado di guidare il campo progressista”.

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