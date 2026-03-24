Tg Sport – 24/3/2026





ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:

– Nazionale, Gattuso lancia Pio Esposito, rivelazione dell’Inter

– Playoff Mondiali, infermeria azzurra: recuperano Bastoni, Tonali e Calafiori

– Lega Serie A, allarme calendari: “FIFA e UEFA schiacciano i campionati nazionali”

– Milan, Allegri punta su Rabiot: è lui l’uomo chiave per la Champions League

– Inter, crisi di risultati: giocatori sotto esame e il caso Marcus Thuram

– Tennis, Miami Open: Sinner inarrestabile, batte Moutet e vola agli ottavi

– Sci alpino, Braathen e Shiffrin su tutti

– SportCity Meeting, a Fiuggi confronto e proposte per il futuro

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