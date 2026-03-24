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Tg Sport – 24/3/2026
ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:
– Nazionale, Gattuso lancia Pio Esposito, rivelazione dell’Inter
– Playoff Mondiali, infermeria azzurra: recuperano Bastoni, Tonali e Calafiori
– Lega Serie A, allarme calendari: “FIFA e UEFA schiacciano i campionati nazionali”
– Milan, Allegri punta su Rabiot: è lui l’uomo chiave per la Champions League
– Inter, crisi di risultati: giocatori sotto esame e il caso Marcus Thuram
– Tennis, Miami Open: Sinner inarrestabile, batte Moutet e vola agli ottavi
– Sci alpino, Braathen e Shiffrin su tutti
– SportCity Meeting, a Fiuggi confronto e proposte per il futuro
/gtr
– Nazionale, Gattuso lancia Pio Esposito, rivelazione dell’Inter
– Playoff Mondiali, infermeria azzurra: recuperano Bastoni, Tonali e Calafiori
– Lega Serie A, allarme calendari: “FIFA e UEFA schiacciano i campionati nazionali”
– Milan, Allegri punta su Rabiot: è lui l’uomo chiave per la Champions League
– Inter, crisi di risultati: giocatori sotto esame e il caso Marcus Thuram
– Tennis, Miami Open: Sinner inarrestabile, batte Moutet e vola agli ottavi
– Sci alpino, Braathen e Shiffrin su tutti
– SportCity Meeting, a Fiuggi confronto e proposte per il futuro
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