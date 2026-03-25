Abodi “Dimissioni Santanchè? Meloni mio riferimento assoluto”

ROMA (ITALPRESS) – “Faccio parte di una squadra che ha un presidente, Giorgia Meloni, che per me è un riferimento assoluto”. Lo ha detto Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione di B4People a Palazzo Brasini a Roma, commentando la richiesta di dimissioni alla ministra Santanchè da parte della premier. “Nel momento in cui ho firmato, idealmente ho firmato anche per le mie dimissioni che sono sempre pronte – ha spiegato -. Non posso mettermi nei panni degli altri. Il rispetto mi impone silenzio”.

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