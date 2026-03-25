Cinquant'anni di musica per il Gruppo Cordigliera, in autunno concerto celebrativo al Filo

Cinquant’anni suonati: con questo slogan e un logo creato per l’occasione, il gruppo musicale Cordigliera si appresta a celebrare mezzo secolo di attività. Lo fondarono all’ombra del Torrazzo nel 1976 due adolescenti, Massimo Fervari e Achille Meazzi, animati sia da un interesse per i fenomeni sociopolitici dell’epoca sia da una passione per le sonorità dell’America Latina.

Col tempo il duo ha aggiunto altre “vette” alla Codigliera, fino alla formazione attuale che conta altri sei elementi: Antonio Arcari, Paolo Bertelé, Eduardo Meazzi, Fabio Monciardini, Angelo Palma, Eliana Piazzi.

Alle suggestioni degli Inti-Illimani e dei Quilapayún (gruppi sorti nel Anni Sessanta fra i principali esponenti della Nueva Canción Chilena) i polistrumentisti cremonesi hanno aggiunto il proprio sentire creando brani originali eseguiti con strumenti provenienti dai Paesi cui la loro musica si ispira.

In mezzo secolo hanno prodotto tre dischi, un libro e numerosi concerti, fra cui i live di apertura nel 1987 della memorabile tournée italiana dei Quilapayún. Fra i progetti futuri, uno spettacolo celebrativo dell’anniversario di fondazione, che si terrà al Teatro Filodrammatici il prossimo autunno.

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