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Fisco, Meloni “Costruire un nuovo rapporto tra lo Stato e i cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per costruire un nuovo rapporto tra lo Stato e i cittadini, basato sulla fiducia e sulla collaborazione. Questo approccio, fondato su una politica di bilancio che non disperde le risorse ma le concentra sulle priorità degli italiani, ci ha permesso di riportare i conti dello Stato in ordine e di ridurre significativamente il deficit, di abbassare le tasse col taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell’Irpef, di difendere il potere d’acquisto dei salari e di incentivare chi crea occupazione in Italia”. Così il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all’evento per i 25 anni dell’Agenzia delle Entrate.

sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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