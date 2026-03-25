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Fisco, Meloni “Nel triennio 2023-2025 recuperati oltre 100 miliardi di euro”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il contrasto all’evasione fiscale portato avanti nel 2025 la somma recuperata ha raggiunto la cifra record di 36,2 miliardi di euro. È il dato più alto di sempre, oltre il 43% in più rispetto al 2022, quando il Governo si è insediato. Questo vuol dire che nel triennio 2023-2025 abbiamo recuperato oltre 100 miliardi di euro”. Così il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all’evento per i 25 anni dell’Agenzia delle Entrate.

sat/gtr
(Fonte video: palazzo Chigi)

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