Incontro tra il questore e i vertici del Silp per la Cgil: ribadita la necessità di più personale

Ieri pomeriggio, presso la Questura di Cremona, si è tenuto un incontro tra il questore Carlo Ambra e il segretario regionale del Silp per la Cgil polizia Daniele Bena, che ha presentato il neo eletto segretario provinciale generale Sergio Cenicola. All’incontro era presente anche il vicario del questore, Adele Belluso.

Tante le tematiche toccate: in particolare Cenicola ha richiesto al segretario regionale di rappresentare ai vertici la necessità di tenere conto dei poliedrici impegni relativi a manifestazioni sportive di rilevanza nazionale, come la Cremonese in serie A, la Vanoli in A/1, la Juvi Cremona in A/2 e la Pergolettese in serie C, nella futura assegnazione di risorse umane a questa provincia.

Nonostante il questore abbia la massima attenzione e cura per il benessere del personale, non si è potuto fare a meno di sottolineare che il personale sarà impiegato in forza anche nel giorno della Pasqua proprio per garantire il corretto svolgimento dell’incontro di calcio casalingo della Cremonese con il Bologna, fissato, incredibilmente, dalla Lega Calcio, proprio nel giorno della Santa Pasqua.

Visti questi ritmi, a detta del sindacato, appare quanto mai opportuno e necessario rivedere al rialzo i meccanismi di assegnazione delle risorse umane a province come quella cremonese.

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