Ultime News

25 Mar 2026 Daniela Santanché si è dimessa: la ministra per il Turismo lascia il suo incarico
25 Mar 2026 PetShow Nordest: dove gli animali sono protagonisti
25 Mar 2026 Sferra calci sulla pancia della compagna e le rompe una falange: è stalking
25 Mar 2026 Sicurezza, Canale: "Manca una governance regionale: i Comuni vengono lasciati soli"
25 Mar 2026 Botte alla moglie incinta e pugni alle figlie: ex pivot condannato a quattro anni
Video Pillole

Italia-Algeria, Meloni “Rafforziamo cooperazione e flusso di gas”

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Sono moltissimi gli ambiti della nostra cooperazione. Sicuramente c’è l’ambito energetico. Con il presidente Tebboune abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima collaborazione, che coinvolge anche i nostri due campioni nazionali, Eni e Sonatrach, anche lavorando su nuovi fronti come lo shale gas e l’esplorazione offshore. Questo consentirà anche in prospettiva di rafforzare il flusso di fornitura di gas dall’Algeria all’Italia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa ad Algeri con il presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune.

sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...