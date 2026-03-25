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Tebboune “Tra Italia e Algeria partnership strategica su più fronti”

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo confermato il carattere strategico della nostra partnership multidimensionale, in particolare nel settore energetico. In questo contesto, vorrei sottolineare l’impegno dell’Algeria nel rispettare i suoi obblighi in quanto partner strategico e affidabile per l’Italia e per l’Europa, soprattutto di fronte alle sfide legate alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla stabilità dei mercati internazionali del petrolio e del gas”. Lo ha detto il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa insieme al presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, al termine del loro colloquio ad Algeri.

sat/gtr
(Fonte video: palazzo Chigi)

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