Una buona notizia per il quartiere Boschetto: il prossimo anno la classe prima della scuola primaria si potrà formare. Dopo settimane di preoccupazioni e appelli, è stato confermato che il numero minimo di iscritti è stato raggiunto e oggi la dirigente Maria Giovanna Manzia, l’assessore Roberta Mozzi e il presidente del Quartiere Luigi Armillotta hanno informato ufficialmente i genitori.

“Siamo contentissimi – dichiara Armillotta, che si è speso in prima persona -. La dirigente ha confermato i 15 bambini richiesti, più due anticipatari. Era un rischio reale, temevamo che la prima non partisse, ma il pericolo è stato scongiurato”.

Una vicenda che ha acceso il dibattito nel quartiere e nella politica cittadina. E non mancano, da parte dei residenti, considerazioni su come è stata gestita la situazione.

“Avevo lanciato un appello alla politica perché si concentrasse sull’unico obiettivo: salvare la classe prima. Purtroppo qualcuno non ha colto questo spirito, preferendo polemiche inutili. Però voglio parlare della buona politica, quella che si è mossa davvero”.

Un passaggio che porta ai ringraziamenti per chi si è attivato dietro le quinte.

“Ringrazio l’amministrazione, il sindaco e l’assessore che sono venuti con noi dal Provveditore. E un grazie particolare a Marcello Ventura, che si è mosso subito e ha lavorato con l’assessore regionale all’istruzione. Voglio ringraziare anche Maria Rita Lafata, presidente del Comitato Centro, sempre vicina al quartiere”.

Soddisfazione anche da parte della dirigente Manzia che ha avviato un lavoro di riequilibrio degli alunni tra i diversi plessi. L’intervento è stato svolto in dialogo con i genitori.

“Stamattina abbiamo raggiunto i 15 iscritti più due anticipatari. Abbiamo già comunicato tutto all’Ufficio Scolastico Territoriale: non ci dovrebbero essere più ostacoli alla formazione della classe.”

Un risultato costruito con un lavoro costante tra scuola, famiglie e istituzioni, così ha commentato l’assessore all’istruzione Roberta Mozzi: “Il lavoro in sinergia è sempre fondamentale: mostrare che tutte le parti coinvolte viaggiano nella stessa direzione è un segnale molto positivo. Le strategie messe in campo dalla dirigente, sostenute dal Comune, dai genitori e dal comitato di quartiere, secondo noi hanno dato i risultati attesi.

L’ultima parola spetta all’Ufficio Scolastico Territoriale, ma con 15 iscritti – il numero minimo – e due bambini anticipatari, non dovrebbero esserci problemi per far partire questa nuova classe prima al Boschetto.

È anche un riconoscimento dell’autonomia del plesso e della qualità del lavoro che ogni giorno svolgono le maestre”.

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