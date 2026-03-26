Dà in escandescenze al bar Ponchielli e colpisce carabiniere: pena di un anno e sei mesi

Aveva dato in escandescenze al bar Ponchielli di corso Vittorio Emanuele dopo che il barista si era rifiutato di somministrargli ulteriormente bevande alcoliche: processato con il rito abbreviato, un 60enne cremonese è stato condannato ad un anno e sei mesi (pena sospesa) per minaccia e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Subito dopo l’arresto, il giudice aveva disposto i domiciliari, ma qualche giorno dopo l’uomo era uscito di casa. Scoperto, gli era stata aggravata la misura, e dai domiciliari era stato trasferito in carcere. Oggi è tornato libero.

La vicenda risale alla mattina dell’11 febbraio. Non erano ancora le 9 quando l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era entrato nel bar visibilmente ubriaco, iniziando a disturbare clienti e personale dipendente. Tempestivo l’intervento dei militari che lo avevano individuato ed identificato a breve distanza dal locale.

Durante le fasi di identificazione, l’uomo aveva mostrato un atteggiamento violento, insultando gli operatori e rifiutando di collaborare. La situazione era rapidamente degenerata quando il 60enne aveva iniziato a minacciare i militari. Ne era seguita una colluttazione, durante la quale il cremonese aveva opposto resistenza, colpendo i carabinieri e causando ad uno di loro una lesione alla mano destra.

Una volta immobilizzato e condotto in caserma, era emerso che il 60enne era già sottoposto a specifiche prescrizioni giudiziarie, tra cui l’obbligo di dimora e il divieto di avvicinamento in un procedimento penale per codice rosso.

In aula, l’imputato, che è disoccupato, aveva spiegato di non ricordare i fatti ed aveva ammesso di aver bevuto perchè si trova in una situazione di difficoltà. A processo era assistito dall’avvocato Consuelo Beber.

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