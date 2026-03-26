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Cronaca

L'alimentazione dall'infanzia all'adolescenza: incontro con la pediatra Cervi

di Federica Bandirali

Ge.Ka GenerAzioni ODV organizza un incontro pubblico a Castelvetro sabato 11 aprile 2026 alle ore 17.30

La dottoressa Monica Cervi
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Ge.Ka GenerAzioni ODV, in collaborazione con la dott.ssa Monica Cervi, organizza un incontro pubblico dedicato al tema dell’alimentazione dalla prima infanzia all’adolescenza.
L’iniziativa, dal titolo “Nutrire la crescita – Il gusto di crescere”, si terrà sabato 11 aprile 2026 alle ore 17.30 presso la Sala Locatelli della Biblioteca Comunale di Castelvetro Piacentino.
Durante l’incontro la dott.ssa Cervi affronterà i principali aspetti legati all’educazione alimentare nelle diverse fasi della crescita. L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione di confronto e informazione per genitori, educatori e per tutti coloro che desiderano approfondire il tema della salute alimentare in età evolutiva.

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