Cronaca
L'alimentazione dall'infanzia all'adolescenza: incontro con la pediatra Cervi
Ge.Ka GenerAzioni ODV organizza un incontro pubblico a Castelvetro sabato 11 aprile 2026 alle ore 17.30
Ge.Ka GenerAzioni ODV, in collaborazione con la dott.ssa Monica Cervi, organizza un incontro pubblico dedicato al tema dell’alimentazione dalla prima infanzia all’adolescenza.
L’iniziativa, dal titolo “Nutrire la crescita – Il gusto di crescere”, si terrà sabato 11 aprile 2026 alle ore 17.30 presso la Sala Locatelli della Biblioteca Comunale di Castelvetro Piacentino.
Durante l’incontro la dott.ssa Cervi affronterà i principali aspetti legati all’educazione alimentare nelle diverse fasi della crescita. L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione di confronto e informazione per genitori, educatori e per tutti coloro che desiderano approfondire il tema della salute alimentare in età evolutiva.
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