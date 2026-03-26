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Cronaca

Meteo, arriva il ciclone artico: temperatura in picchiata per la coda dell'inverno

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta arancione per rischio vento forte (fino a 90 km orari)

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Un forte temporale, con pioggia e vento, si è abbattuto mercoledì in tarda serata e nottata su Cremona, che si è trasformato in grandine violenta nella bergamasca. “Questo vortice – si legge dalle previsioni di Meteo.it- risucchierà aria gelida, facendola dilagare da Nord a Sud. Il crollo termico sarà drastico: perderemo fino a 10 gradi in poche ore, passando dai 17 gradi primaverili ai 10 gradi invernali.

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta arancione (moderata) fino alle ore 21 per vento forte, con possibili raffiche di vento fino a 90 km/h.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

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