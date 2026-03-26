Nuova validità biglietti digitali su App Arriva MyPay

A partire dal 26 marzo entrano in vigore nuove disposizioni per l’utilizzo dei biglietti digitali di corsa semplice acquistati tramite l’app Arriva MyPay sulle linee di Arriva Italia.

I titoli di viaggio dovranno essere utilizzati entro 24 ore dall’acquisto, validandoli al momento della salita a bordo del bus. I biglietti non utilizzati entro tale termine saranno automaticamente annullati. La validità residua sarà sempre consultabile tramite app.

L’app Arriva MyPay consente inoltre di acquistare carnet da 10 viaggi a tariffa agevolata, con validità di 3 mesi dalla data di acquisto.

Grazie all’app Arriva MyPay è possibile acquistare titoli di viaggio ovunque ci si trovi e convalidarli direttamente a bordo. L’app permette inoltre di acquistare e rinnovare gli abbonamenti e pianificare i viaggi. È possibile consultare orari e fermate delle linee tramite il travel planner integrato.

Resta comunque possibile acquistare i biglietti anche attraverso altri canali:

emettitrici automatiche in autostazione

rivendite autorizzate

Da dicembre 2025 è inoltre attivo il servizio Chat&Go® by Arriva Italia, che consente di acquistare il biglietto “corsa semplice 90 minuti urbano” direttamente tramite WhatsApp.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito cremona.arriva.it.

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