Rifiuti, interrogazione di Portesani e Beltrami per la discarica abusiva di via San Rocco

Ambiente. Legalità e controllo del territorio. E’ su questi tre temi che verte l’interrogazione a risposta verbale depositata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale dai consiglieri Alessandro Portesani e Cristiano Beltrami (Novità a Cremona) sulla situazione dei rifiuti abusivi presente nell’area di via San Rocco.

“Negli ultimi giorni sono emerse situazioni documentate di grave degrado, con accumuli consistenti e prolungati di rifiuti, materiali ingombranti e biciclette smontate. Elementi che non appaiono episodici, ma riconducibili a una presenza stabile e organizzata nel tempo”, dichiarano i consiglieri. La presenza di numerose biciclette smontate pone un tema evidente di verifica sulla provenienza dei beni e sulla possibile riconducibilità a fenomeni illeciti. Allo stesso tempo, le segnalazioni relative a presenze continuative nell’area indicano possibili situazioni di marginalità non intercettata o di utilizzo improprio dello spazio pubblico” dicono.

Ma al centro dell’iniziativa consiliare c’è la richiesta di chiarezza sulle responsabilità e sull’azione amministrativa.

“Abbiamo chiesto all’Amministrazione – chiosano i due rappresentanti di Novità a Cremona- da quanto tempo fosse a conoscenza della situazione, quali controlli siano stati effettuati, se siano state coinvolte le forze dell’ordine, quali interventi di bonifica siano stati eseguiti e con quali costi, e soprattutto quale sia il piano per ripristinare condizioni di legalità, sicurezza e decoro. Situazioni di questo tipo non nascono in pochi giorni. Quando il degrado diventa stabile e visibile significa che manca un presidio continuativo del territorio. Il rischio è che si consolidi un modello emergenziale: si interviene tardi e poi tutto si ripresenta”, concludono Portesani e Beltrami.

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