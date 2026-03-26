Soncino, guida sotto effetto di stupefacente: denunciata 37 enne

I Carabinieri della Stazione di Montodine hanno denunciato per guida sotto l’influenza di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza una donna di 37 anni, con precedenti di polizia a carico, che il 21 febbraio scorso era alla guida del suo veicolo e aveva avuto un sinistro stradale. Infatti, quel giorno, verso la mezzanotte e mezza, la pattuglia della Stazione di Montodine era intervenuta a Soncino in via Borgo Sera per un incidente tra due auto.

L’auto condotta dalla donna aveva invaso la corsia opposta, impattando contro un veicolo che procedeva in direzione opposta e finendo anche su un’auto in sosta. Nessuno aveva riportato lesioni, ma la donna sembrava in stato di alterazione ed era stata accompagnata presso l’ospedale di Crema al fine di effettuare gli accertamenti specialistici finalizzati a verificare l’eventuale uso di stupefacenti e l’abuso di alcol.

E attraverso gli esiti di queste analisi è emerso che aveva assunto cannabinoidi e aveva un tasso alcolico di quasi 1,30 g/l. Avuto il riscontro medico e tenuto conto delle aggravanti dell’orario notturno e dell’avere provocato un sinistro stradale, la donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria, la patente è stata ritirata e l’auto è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

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