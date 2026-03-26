Tra opere d'arte e racconti dal mondo: sabato 28 marzo torna "Culture in Dialogo"

Sabato 28 marzo il Museo Civico “Ala Ponzone” di Cremona (via Ugolani Dati, 4) aprirà per la prima volta le porte al progetto “Culture in Dialogo”: le sale del museo si trasformeranno in uno spazio vivo di narrazioni e memorie. Guide d’eccezione provenienti da Brasile, Messico, Albania, Ucraina e Romania accompagneranno il pubblico, intrecciando le storie delle opere con i propri ricordi personali, leggende e frammenti d’infanzia. L’ingresso è libero e gratuito. Le visite guidate partiranno alle ore 15 e alle ore 16. Non è necessario prenotare.

“Culture in Dialogo” propone un percorso interculturale che parte dalle opere esposte, scelte dai partecipanti durante le visite preparatorie, per arrivare alle vite di chi le osserva. Così nature morte evocano la musica familiare nelle case brasiliane; ritratti di dame risuonano di ricami e fiori del sud-est messicano; scene storiche dialogano con figure eroiche albanesi, mentre immagini di bambini in colonia accendono memorie d’infanzia nella Romania negli anni del regime. Leggende di santi contrabbandieri, tra schiavitù, resistenza e libertà, chiese dall’architettura unica, costumi e feste popolari, eroici condottieri e fieri simboli di identità: quadri e statue diventano finestre su mondi altri, svelando storie e geografie lontane, suscitando poesie, memorie personali e racconti. L’appuntamento di sabato 28 è il terzo della rassegna “Culture in Dialogo”, giunto alla sua quarta edizione. L’evento è inoltre inserito nel programma del Festival dei Diritti 2025-2026, a cura di CSV Lombardia Sud. Il prossimo e ultimo appuntamento si terrà sabato 23 maggio, alle ore 17.00, presso il museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio”.

“Culture in Dialogo” nasce dalla collaborazione tra associazioni di persone migranti e lungo soggiornanti del territorio, il Comune di Cremona (Sistema Museale e Centro Interculturale Mondinsieme) e il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia (sede di Cremona), con il cofinanziamento della Fondazione Walter Stauffer.

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