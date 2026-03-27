Al centro anziani dello Zaist è attivo il nuovo defibrillatore acquistato da AUP

Presso il Centro Civico dell’Associazione Unitaria Pensionati (Aup) “Bonfatti-Zaist”, è stato presentato il nuovo defibrillatore (DAE) acquistato dall’associazione. All’evento hanno partecipato la Presidente della Croce Rossa di Cremona, Loredana Uberti, e l’istruttore Stefano Giancarelli.

L’iniziativa segna il completamento di un percorso virtuoso che ha visto 16 soci dei centri di Cremona e Provincia ottenere l’abilitazione BLSD lo scorso gennaio.

Il Presidente AUP Lorenzo Gizzi e il Delegato Elia Sciacca hanno sottolineato come i dispositivi, registrati sul portale AREU, siano ora a disposizione dell’intera comunità e del personale sanitario 112.

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