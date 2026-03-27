Futuro Nazionale, primo gazebo per il tesseramento sabato in piazza Roma

Un gazebo per il tesseramento del comitato costituente di Futuro Nazionale è in programma a Cremona nella giornata di sabato 28 marzo 2026.

L’iniziativa si terrà ai giardini pubblici, lato via Manzoni, dalle ore 8.30 alle 13.30, e rappresenta un momento di incontro e adesione al progetto politico promosso dal movimento di Roberto Vannacci e che vede come referente locale il cremonese Paolo Italia.

Il comitato cremonese, il 31esimo che si è costituito lungo la Penisola, si presenta sul territorio con l’obiettivo di raccogliere adesioni e coinvolgere i cittadini interessati.

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