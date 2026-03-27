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Politica

Futuro Nazionale, primo gazebo per il tesseramento sabato in piazza Roma

di Giuliana Biagi

Il comitato cremonese, costituito da Paolo Italia, si presenta sul territorio con l’obiettivo di raccogliere adesioni e coinvolgere i cittadini interessati

L'ex generale Vannacci a Cremona un anno fa
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Un gazebo per il tesseramento del comitato costituente di Futuro Nazionale è in programma a Cremona nella giornata di sabato 28 marzo 2026.

L’iniziativa si terrà ai giardini pubblici, lato via Manzoni, dalle ore 8.30 alle 13.30, e rappresenta un momento di incontro e adesione al progetto politico promosso dal movimento di Roberto Vannacci e che vede come referente locale il cremonese Paolo Italia.

Il comitato cremonese, il 31esimo che si è costituito lungo la Penisola, si presenta sul territorio con l’obiettivo di raccogliere adesioni e coinvolgere i cittadini interessati.

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