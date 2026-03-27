Renault Symbioz, arriva il nuovo motore GPL Eco-G 120





ROA (ITALPRESS) – Renault amplia la gamma della Renault Symbioz con il nuovo motore Eco-G 120 a GPL, bi-fuel benzina/GPL, con emissioni di CO2 dichiarate di 116 g/km e un’autonomia complessiva che può arrivare fino a 1.400 km grazie alla presenza di due serbatoi distinti. Derivato dal collaudato motore turbo benzina TCe 115 da 1,2 litri a tre cilindri, il nuovo Eco-G 120 è stato sviluppato per funzionare sia a benzina sia a GPL, mantenendo fluidità di guida e buone prestazioni, con un’attenzione particolare all’efficienza. Uno dei principali vantaggi, spiega Renault, è l’autonomia: grazie ai 48 litri del serbatoio benzina e ai 50 litri dedicati al GPL, può percorrere fino a 1.400 km senza necessità di rifornimento. Il serbatoio del gas è collocato al posto della ruota di scorta, e non incide sul volume del bagagliaio, per rendere il veicolo pratico anche nell’uso quotidiano. La versione GPL consente di percorrere 100 chilomentri con 7,2 litri, con un vantaggio medio del 10% rispetto alle motorizzazioni benzina equivalenti. La nuova motorizzazione Eco-G 120 è proposta con cambio manuale a sei rapporti. E’ disponibile a partire da 25.900 euro nell’allestimento Evolution.

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