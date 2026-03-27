Vandeputte su Giampaolo: “Condivido le sue idee, può farmi crescere”

Completamente al centro del progetto, ha dato risposte immediate sul campo. Jari Vandeputte ha trovato il suo primo gol in Serie A con la maglia della Cremonese, contro il Parma, in un momento chiave della stagione. Un’emozione forte per un giocatore che ha fatto tanta gavetta per raggiungere la massima serie italiana.

“È stata un’emozione unica – spiega l’esterno grigiorosso – soprattutto dopo la partita, la sera, ho ripensato un po’ al momento. Mi sono venuti in mente gli anni che ho passato e il percorso che ho fatto prima di arrivare a Cremona e alla Serie A. È stato un momento molto bello”.

Vandeputte si è poi soffermato sul rapporto con il nuovo tecnico Giampaolo e sulle prospettive future nel nuovo sistema tattico: “Mi piacciono molto le idee che ha il mister, personalmente le condivido. Io sono convinto che come giocatore mi possa far crescere e mi possa aiutare a fare ancora meglio in questa categoria”.

I tre punti di Parma hanno un valore chiave nell’ottica salvezza, ma la Cremonese ora è attesa da otto partite fondamentali, come raccontato dallo stesso Vandeputte: “È giusto festeggiare una vittoria, però sappiamo che ci sono altre otto finali, otto partite che vanno giocate. Sono fondamentali per noi, sono molto importanti. Abbiamo festeggiato un po’ nello spogliatoio dopo la partita di Parma, ma poi subito dopo abbiamo portato la testa alla prossima partita. Anche se adesso c’è la sosta, abbiamo modo in queste settimane di lavorare ancora meglio per preparare bene la partita contro il Bologna”.

Il fantasista belga ha parlato di altri temi, dal ruolo in campo alla parentesi difficile senza vittorie, ma non solo. L’intervista integrale a Jari Vandeputte andrà in onda lunedì sera, a partire dalle 21, su CR1, nel corso della trasmissione “Il Grigio e il Rosso”.

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