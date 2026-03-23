Cremonese, contro il Parma sono finalmente tornati i gol dei centrocampisti

Maleh e Vandeputte: sono stati due centrocampisti a risolvere la gara di Parma a favore della Cremonese. Un fattore che merita di essere sottolineato, perché quest’anno il centrocampo è stato il reparto meno prolifico della compagine grigiorossa.

Con la difesa che ha già messo a segno 5 reti (2 a testa di Terracciano e Baschirotto, più una di Folino) e l’attacco che ha timbrato il cartellino già 16 volte (6 Bonazzoli, 5 Vardy, e una a testa Sanabria, Johnsen, Vazquez, Okereke e De Luca), prima della gara del Tardini erano arrivati soltanto 2 gol da parte dei centrocampisti.

Nello specifico, a realizzarli erano stati Payero nella trasferta di Bologna terminata con il successo per 3-1 della Cremonese, oltre a Thorsby nel ko per 2-1 sul campo dell’Atalanta.

Nel 4-2-3-1 disegnato dal nuovo tecnico Giampaolo contro il Parma, i centrocampisti hanno recitato tutti una parte da protagonisti. E due di loro, oltre alla bella prestazione offerta, si sono spinti oltre, riuscendo a trovare anche la via del gol.

Maleh, che è stato uno dei migliori in campo, in Serie A non andava a segno da poco più di quattro anni, per la precisione da dicembre 2021, quando vestiva la maglia della Fiorentina e partecipò con un suo gol al 4-0 inflitto alla Salernitana. Per Vandeputte, invece, quella realizzata al Tardini è stata la sua prima rete in Serie A, categoria nella quale è riuscito ad arrivare solamente in questa stagione, a 29 anni, dopo una lunghissima gavetta nelle categorie inferiori.

L’apporto in fase offensiva da parte dei centrocampisti è sicuramente uno dei tanti punti di forza del gioco di mister Giampaolo. Con i loro inserimenti (vedi gol di Vandeputte) o le loro conclusioni da fuori (vedi gol di Maleh) riescono a dare un grande contributo in ambito realizzativo, in una squadra che in generale in questa Serie A è tra quelle che segnano di meno. E se non fosse stato per l’errore davanti al portiere di Payero servito da Vardy in pieno recupero, le reti dei centrocampisti al Tardini sarebbero state addirittura tre.

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