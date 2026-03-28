Cronaca
A "24minuti" il diritto penale nella vita di tutti i giorni
Torna il doppio appuntamento del week end con "24minuti", la trasmissione condotta da Simone Bacchetta
Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda della 19:30) condotto da Simone Bacchetta. Stasera (sabato) la trasmissione si occuperà di come il diritto penale permea, investe e si infila nelle pieghe della nostra quotidianità.
Insomma, rispetto alle nostre possibili azioni quotidiane, conosceremo cosa è reato e cosa non lo è. E ne vedremo delle belle, tra aneddoti e curiosità. Ospite della puntata l’avvocato Giuseppe Di Paolo, scrittore, divulgatore e star sui social con migliaia e migliaia di follower.
Di crisi energetica, approvvigionamenti, caro carburanti si parlerà invece nella puntata di domenica, con il presidente di Unem (Unione energie per la mobilità) Gianni Murano.
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