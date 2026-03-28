A "24minuti" il diritto penale nella vita di tutti i giorni

Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda della 19:30) condotto da Simone Bacchetta. Stasera (sabato) la trasmissione si occuperà di come il diritto penale permea, investe e si infila nelle pieghe della nostra quotidianità.

Insomma, rispetto alle nostre possibili azioni quotidiane, conosceremo cosa è reato e cosa non lo è. E ne vedremo delle belle, tra aneddoti e curiosità. Ospite della puntata l’avvocato Giuseppe Di Paolo, scrittore, divulgatore e star sui social con migliaia e migliaia di follower.

Di crisi energetica, approvvigionamenti, caro carburanti si parlerà invece nella puntata di domenica, con il presidente di Unem (Unione energie per la mobilità) Gianni Murano.

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